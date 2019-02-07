В Подмосковье устроили погоню со стрельбой
Полицейские устроили погоню за преступниками в поселке Скоропусковский под Сергиевым Посадом. Видеозапись случившегося быстро распространилась по Сети.
Как сообщают очевидцы, правоохранители вели погоню за двумя злоумышленниками, которые ехали на черной иномарке. Неизвестные попытались скрыться от полицейских во дворе, однако их вовремя успели остановить. Прохожие утверждают, что услышали несколько выстрелов. На месте задержания были найдены пятна крови.
"Черный Mercedes врезался в патрульную машину, после чего водителя и пассажира задержали. Были слышны звуки выстрелов", – рассказал один из очевидцев изданию "Подмосковье сегодня". Обстоятельства инцидента пока уточняются.
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