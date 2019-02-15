Серийного грабителя поймали в Тюмени после 29 краж

Суд в Тюмени признал виновным 30-летнего местного жителя, совершившего 29 краж. Мужчина отправится в колонию на два года, передает портал nashgorod.ru.
Как установило следствие, житель Тюмени по ночам грабил парикмахерские, салоны красоты и небольшие магазины. Общая сумма ущерба составила 260 тысяч рублей.
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