На Кемеровском курорте сноубордист подрался с глухарем

Неожиданная схватка произошла на Кемеровском курорте Шерегеш. Сноубордист подрался со свирепым глухарем.
Парень решил окатить птицу снегом ради видоса и был наказан – та бросилась на него с кулаками. Ущерб – поломанное оборудование и всякие ушибы, пишет телеграм-канал Mash.
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