Под Петербургом нашли пристанище кровавой секты

Под Санкт-Петербургом нашли дом, очень похожий на пристанище кровавой секты. По данным телеграм-канала Mash, ОМОН, МЧС, центр Э выводят из здания детей, выносят оружие и окровавленное белье.
Хозяин дома называет себя спецаггентом, дети не знают своих имен. В данный момент корреспонденты следят за развитием событий.
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