Кемеровчанку отправляют на принудительное лечение из-за оскорбления полицейского

Жительницу кузбасской столицы, оскорбившую полицейского, отправили на принудительное лечение. Стали известны некоторые подробности случившегося.

По данным сайта VSE42.RU, летом 2019 года 44-летняя кемеровчанка распивала спиртное на улице. Это заметил участковый, который сделал женщине замечание. В ответ она обматерила полицейского. Эксперты установили, что в тот момент кемеровчанка не могла осознавать фактический характер своих действий, поэтому ей необходимо лечение и наблюдение в стационаре. Следователи передали в суд материалы дела для решения вопроса о помещении злоумышленницы в специализированное учреждение.