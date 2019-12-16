Кемеровчанку отправляют на принудительное лечение из-за оскорбления полицейского

Жительницу кузбасской столицы, оскорбившую полицейского, отправили на принудительное лечение. Стали известны некоторые подробности случившегося.
По данным сайта VSE42.RU, летом 2019 года 44-летняя кемеровчанка распивала спиртное на улице. Это заметил участковый, который сделал женщине замечание. В ответ она обматерила полицейского. Эксперты установили, что в тот момент кемеровчанка не могла осознавать фактический характер своих действий, поэтому ей необходимо лечение и наблюдение в стационаре. Следователи передали в суд материалы дела для решения вопроса о помещении злоумышленницы в специализированное учреждение.
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