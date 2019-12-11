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В Екатеринбурге фотосалон использовал снимок живой клиентки для рекламы надгробного портрета

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В Екатеринбурге фотосалон взял фото живой клиентки для рекламы классического овального надгробного портрета. Россиянка пришла сфотографироваться для документов, после чего ее "похоронили".

Сегодня в этой истории суд поставил точку: оштрафовал владельца фотобизнеса на 30 тысяч рублей. Кроме того, было запрещено использовать фото девушки, пишет телеграм-канал "Hue". 

11 декабря 2019, 20:15

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