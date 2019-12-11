Житель Кемеровской области за день ограбил два частных дома

В поселке Большая Талда Кемеровской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил две кражи из частных домов. Примечательно, что оба преступления были совершены в один день.
Подозреваемый с признаками алкогольного опьянения попался в руки бойцов Росгвардии. Задержанным оказался 31-летний ранее судимый местный житель. Краденое имущество вернули владельцам, а злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, пишет сайт VSE42.RU.
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