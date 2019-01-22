На свалке в Магнитогорске нашли две мины

В Магнитогорске на свалке предприятия, занимающегося переработкой бытовых отходов, обнаружены два предмета, похожие на противопехотную и противотанковую мины, передает Ura.ru. "Возможно, мины не настоящие, а учебные", – рассказали в охранной службе.
Территория оцеплена, работавшие поблизости люди эвакуированы. Пугающую находку забрали сотрудники полиции.
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