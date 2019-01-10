Днем 9 января в центре Омска загорелся автобус ПАЗ-32052, передает портал gorod55.ru. На место были отправлены 12 спасателей и два пожарных расчета. Еще до прибытия специалистов возгорание с помощью порошкового огнетушителя самостоятельно ликвидировал водитель.
Огонь повредил навесное оборудование моторного отсека и закоптил салон. Причиной пожара, по предварительным данным, стала техническая неисправность.
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