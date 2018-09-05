Жительница Башкирии зарезала подругу во время застолья

В правоохранительные органы Башкирии поступила информация об обнаружении в квартире одного из домов в городе Октябрьский тела 40-летней женщины, передает портал ToDay News Ufa. В ходе расследования было установлено, что погибшая гостила у своей подруги 32-летней подруги, и они вместе распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяйка квартиры схватила нож и ударила им в область шеи своей гостьи. От полученного ранения та скончалась на месте. Подозреваемая задержана. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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