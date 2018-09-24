Школьник из Тюмени случайно написал и издал книгу

В одной из школ Тюмени детям задали домашнее задание по технологии – необходимо было сделать книгу. Однако 12-летний ученик неверно интерпретировал посыл учителя и, вместо того чтобы собрать страницы и сделать переплет, создал полноценный макет книги, показывающей эволюцию мемов в русскоязычном сегменте Сети с 2000-х по наши дни.

Отец помог ему найти компанию, которая издала книгу. Ее можно как скачать в интернете, так и приобрести в бумажном виде. "Я сначала не понял, улыбнулся, а потом увидел, что это нормально структурированное произведение", – цитирует портал nashgorod.ru отца невнимательного школьника.