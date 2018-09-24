Зарубила спящего топором: россиянка жестоко расправилась с родным дядей

51-летняя жительница Урала убила родного дядю. Как пишет tagilcity.ru, женщина зарубила родственника топором, пока тот спал. После убийства она вынесла тело и спрятала во дворе, накрыв ковром.
Труп пролежал на улице около месяца, пока его не заметил один из соседей. Подозреваемую вскоре арестовали, а спустя полгода приговорили к 8,5 года лишения свободы.
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