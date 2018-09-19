В вологодской сауне погиб 26-летний мужчина

В одной из саун в Вологде погиб 26-летний посетитель. Мужчина получил смертельный удар током после соприкосновения с неисправной электрокаменкой. Виновным в трагедии назвали владельца заведения, передает FlashNord.

Суд счел, что предприниматель не произвел осмотр переданного ему помещения бани и сауны, а также находящегося в нем имущества, но при этом оказывал услуги для населения. Ему назначено наказание в виде штрафа.