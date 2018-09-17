Полицейского заподозрили в убийстве соседа ножкой от табуретки

В Череповецком районе Вологодской области в отношении 43-летнего сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело, передает FlashNord. Правоохранитель подозревается в убийстве 64-летнего соседа.
По версии следствия, страж порядка приехал на дачу после рабочей смены, когда к нему пришел нетрезвый сосед. На веранде между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого правоохранитель нанес пенсионеру множественные удары ножкой от табурета.
От полученных травм тот вскоре скончался. Полицейский задержан. Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемому назначено проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
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