На набережной Волгограда нашли снаряд времен войны

Во время ремонта центральной лестницы на Набережной имени 62-й Армии в Волгограде строители обнаружили неразорвавшийся снаряд калибра 45 миллиметров времен Великой Отечественной войны, передает портал novostivolgograda.ru. Саперы из 20-1 отдельной гвардейской мотострелковой бригады оперативно обезвредили находку. Опасности для граждан этот процесс не представлял, подчеркнули в пресс-службе городской администрации.