Житель Татарстана заявился в школу с пистолетом

В одну из школ Нижнекаменского района Татарстана заявился мужчина с цветами и пистолетом, передает портал inkazan.ru. Сообщается, что посетитель с букетом в руках пришел в школу, чтобы поздравить ученицу старших классов. Охране он представился как друг ее отца. Мужчина вручил школьнице цветы, после чего зачем-то показал пистолет и удалился. Сотрудники школы вызвали полицию. По факту произошедшего проводится проверка.