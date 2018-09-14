Омский парашютист забил друга до смерти

В квартире одного из домов в поселке Северо-Люблинский Омской области было обнаружено тело 46-летнего местного жителя, передает портал gorod55.ru. Телесные повреждения дали понять, что речь идет об убийстве. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний друг погибшего. По предварительным данным, между мужчинами, которые увлекались парашютным спортом, возник спор о том, у кого из них было больше прыжков. Конфликт произошел на фоне совместного распития алкогольных напитков. В итоге подозреваемый избил своего товарища. От полученных травм тот скончался.