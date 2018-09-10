Курица и Яйцо устроили бойню в Краснодаре

В Краснодаре необычная драка привлекла внимание общественности. В Сети появилась видеозапись с места курьезного происшествия.
Переодетые в костюмы Курицы и Яйца аниматоры устроили настоящую бойню. "Курица и Яйцо что-то не поделили", – отметил один из свидетелей. Победу в поединке одержало Яйцо. После этого очевидцы попросили аниматоров успокоиться, передает телеканал "360".
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