В тюменском отделении "Почты России" произошел пожар

На крыше здания отделения "Почты России" №16 на улице Александра Логунова в Тюмени произошел пожар, передает портал nashgorod.ru. Первые пожарные расчеты прибыли на место спустя десять минут после начала возгорания. На ликвидации пожара были задействованы 13 человек и четыре единицы техники. Устанавливаются причины ЧП и размеры ущерба. Сообщается, что в пострадавшем от огня отделении не осуществлялось обслуживание клиентов, поскольку там велся ремонт.