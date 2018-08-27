В Нижнем Тагиле из больницы сбежал пациент с амнезией

Днем 26 августа из Демидовской городской больницы в Нижнем Тагиле ушел 72-летний пациент по имени Валерия Партхайля, передает портал tagilcity.ru. Сообщается, что мужчина страдает амнезией. Тем же вечером волонтеры осмотрели примыкающие к клинике кварталы, однако не преуспели в поисках пенсионера. Полиция просматривает записи с камер наружного наблюдения. Занятые на поиске мужчины надеются, что помочь им смогут местные жители. Обнаружить Валерия Партхайля не удается уже второй день.