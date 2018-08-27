Кража телефона привела к массовой высылке мигрантов из России

Красноярская триатлонистка Галина Шиповалова рассказала, как потеря ею смартфона привела к массовой депортации мигрантов. История вызвала ажиотаж в Сети.

Cпортсменка забыла телефон в одном из крупных торговых центров, передает телеканал "360". После этого во время уборки помещения гаджет кто-то забрал. Благодаря функции "найти смартфон" удалось вычислить местонахождение злоумышленника. Примечательно, что им оказалась уборщица из ТЦ. Женщина жила по указанному адресу вместе с другими десятью нелегалами. Смартфон, признается девушка, так и не нашли, а вот мигрантов принудительно отправили домой.