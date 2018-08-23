Из окна детского сада в Удмуртии выпал ребенок

При падении из окна третьего этажа одного из детских садов в Завьяловском районе Удмуртии серьезно пострадал трехлетний ребенок, передает портал udm-info.ru. В произошедшем обвиняют воспитательницу. Якобы она не заметила открытого окна в группе. Ребенок забрался на подоконник и выпал на бетонную отмостку. У него диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма.