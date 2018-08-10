В центре Архангельска медведь напал на любопытного прохожего

Около одного из торговых центров в Архангельске был замечен медведь, сообщает портал newizv.ru. Позже лесной хищник переместился в другую часть города и, укрывшись за забором, смотрел на людей. Его заметил прохожий 1996 года рождения и захотел сфотографировать, однако хищник набросился на любопытного молодого человека.

Сотрудник ГИБДД, ставший свидетелем нападения, выстрелил в воздух, а затем был вынужден убить медведя. Потерпевшего с рваными ранами рук и волосистой части головы доставили в травмпункт.