В Поморье пытались убить директора управляющей компании

В ночь на 5 июля возле ресторана на улице Конституции в городе Котлас Архангельской области неустановленный злоумышленник дважды выстрелил в директора управляющей компании, передает Flashnord. С огнестрельным ранением плеча пострадавший был доставлен в больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ведется поиск подозреваемого.
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