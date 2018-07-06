На заводе в Дзержинске обрушилась стена

На заводе имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области после окончания рабочей смены обрушилась стена здания, передает портал newsnn.ru. В результате инцидента никто не пострадал, технологическое оборудование повреждено не было и загрязнения окружающей среды не произошло. Уточняется, что обрушение случилось в неработающей части здания. Ведутся работы по восстановлении строительных конструкций. В пресс-службе предприятия отметили, что срыва сроков изготовления и поставки продукции предприятиям оборонно-промышленного комплекса не будет.
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