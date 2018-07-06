Полицейский из Петербурга попался на краже люков

В Волосовском районе Ленинградской области стали пропадать чугунные канализационные люки. Директор "Волосовских коммунальных систем" рассказал полиции, что за одну ночь, 21 июня, в деревне Рабитицы пропало крышек на десять тысяч рублей. В тот же день полицейские остановили автомобиль LADA, на заднем сиденье которого находились шесть люков. 27-летний водитель сознался в похищении имущества, передает портал newizv.ru. Оказалось, что молодой человек работает полицейским в метро Санкт-Петербурга. Сообщается, что всего ему удалось похитить порядка 60 канализационных люков из чугуна.

