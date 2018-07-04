В Уфе шестилетний мальчик утонул в реке во время пикника

В Уфе на оборудованном пляже озера Карьерное погиб шестилетний ребенок. Как установили правоохранители, поздно вечером на берегу отдыхала компания с детьми. В какой-то момент мальчик без присмотра взрослых ушел к воде, передает mkset.ru.
Когда родители поняли, что малыш пропал, они обратились к спасателям. Ребенка нашли тонущим. Малышу была оказана первая медицинская помощь, однако он скончался в машине скорой по дороге в больницу.
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