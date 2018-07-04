Под Тюменью лось устроил ДТП

На 405-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск автомобиль сбил лося. В результате ДТП пострадали животное и пассажир легковушки, передает nashgorod.ru.
По предварительным данным, перед двигавшейся по трассе иномаркой выбежал лось. Водитель поздно заметил животное, не успел снизить скорость и сбил зверя. За наезд на лося водителю придется заплатить штраф.
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