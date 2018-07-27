Смертельное ДТП с фурой под Москвой попало на видео

На Новорязанском шоссе в Подмосковье большегруз на полном ходу протаранил шесть легковушек. В результате ДТП одна из машин загорелась. Все находившиеся в машине оказались в огненной ловушке и сгорели заживо, передает Пятый канал.
Жертвами аварии стали четверо, еще несколько человек получили травмы – их доставили в больницы. Страшные кадры с места ДТП размещены в Сети.
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