Коллекторы пригрозили заразить детей должников СПИДом

В Екатеринбурге коллекторы пообещали причинить непоправимый вред детям, если их отец не погасит кредит, который несколько лет назад взял в банке. Собиратели долгов идут на все, лишь бы заставить мужчину заплатить.

прочитано 1084 раза Последние месяцы многодетная мать Ирина Мухлынина живет в страхе. Ее муж задолжал банку крупную сумму, из-за чего теперь всем членам семьи поступают угрозы расправы. ПО ТЕМЕ Как не стать банкротом За долг в 1800 рублей женщину насиловали при муже Коллекторы в грубой форме требуют расплатиться любой ценой. "Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто помладше, не попала", – рассказала Ирина. Женщина отметила, что погасить долг семья в данный момент не может. Мужа не берут на работу – криминальное прошлое перечеркнуло все перспективы, передает Пятый канал. Остается лишь перебиваться случайными заработками. Все деньги при этом уходят на содержание малышей. Когда "накапали" огромные проценты за долг, появились и коллекторы, пишет "360". "В течение трех дней должен отдать 15 тысяч, потом через десять дней – еще 15", – цитирует собирателей долгов глава семьи. Мужчина признается, что 30 тысяч рублей – максимум, что он способен заработать за месяц. Банкиры, в свою очередь, не стали церемониться. Они просто отдали договор в коллекторское агентство. Теперь над семьей Мухлыниных глумятся и требуют невозможного. По мнению юристов, долго такое "веселье" не продлится. "Выбивание долгов" в России выходит за рамки закона. Одна только угроза заражения детей СПИДом тянет на статью Уголовного кодекса. Члены семьи могут смело писать заявление в правоохранительные органы. Сообщается, что Мухлынины именно так и поступили. Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзене"!

11 июля 2018, 15:23 Автор: Михаил Вштанов