В Твери разыскивают "цветочного онаниста"
Вечером 23 мая женщина-продавец в цветочном павильоне оформляла букет. Неизвестный остановился у витрины и занялся непотребством. Продавщица проявила завидную выдержку и продолжила заниматься своим делом.
Видео с камеры попало в соцсети. Жители города теперь рассуждают, чем так впечатлился извращенец – красотой женщины или свежими цветами. Героя ролика разыскивают, опознавших просят позвонить в полицию, сообщает тверской портал Week-end.
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