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Регионы

На кладбищах под Волгоградом из могил всплыли покойники

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Жители города Котово в Волгоградской области испугались, увидев на кладбище рядом с могилами своих родственников человеческую ногу. Оказалось, что паводки размыли могильник с биологическими отходами, передает Eg.Ru. В городе Камышкине из-за на кладбище показались из земли гробы.

В связи с сильным паводком в Волгоградской области объявлена чрезвычайная ситуация. По последним данным, вода подтопила 47 поселений. Развернуто восемь пунктов временного размещения. 94 семьи уже получили материальную помощь. Организована специальная комиссия, которая должна подсчитать ущерб, нанесенный стихией.

9 апреля 2018, 19:56

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