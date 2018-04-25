В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин
Полицейские сделали "уникальную находку" глубокой ночью, когда поднялись на чердак дома по проспекту Наставников. Стражам порядка поступило сообщение о том, что там находятся посторонние лица, вызывающие подозрение.
На крыше правоохранителей встретила 14-летняя девочка. Она находилась в компании четырех "наставников" мужского пола. Увидев сотрудников полиции, молодые люди попытались спрятаться, кто-то из них начал спешно одеваться.
В участок были доставлены 14-летний парень, 19-летний петербуржец, который состоит на учете у психиатра, а также 18-летний безработный уроженец Краснодарского края. По факту случившегося проводится проверка, сообщает сайт "Оперативное прикрытие".
Ранее столичные следователи допросили и отпустили мужчину, снимавшего на видео голую девочку. В его действиях не нашли состава преступления.
Напомним, что в 2017 году в руки журналистов попала странная запись. Из машины вышел мужчина средних лет с маленькой девочкой, который спустил с ребенка штаны и начал снимать видео.
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