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Ударил ножом и облил бензином: жуткие подробности бойни в уральской школе

Фото: GLOBAL LOOK press
Стали известны некоторые детали чрезвычайного происшествия в школе города Стерлитамака в Башкирии. Ученик старших классов ранил педагога ножом, после чего облили бензином и поджег.

Продолжение: Особенного подростка на резню в уральской школе толкнули американцы
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Из школы Стерлитамака в больницу были доставлены сам нападавший, две его одноклассницы и учительница Екатерина Першина.

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Екатерине Першиной 29 лет. В школе она преподает информатику. В прошлом году была признана "Учителем года". Чем она не угодила подростку, пока неясно – предположительно, пыталась успокоить разъяренного ученика.

Некоторые детали уже выяснил Следственный комитет по Республике Башкирия. "По предварительным данным, ученик коррекционного класса зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники. У подростка при себе был нож, он порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. Затем он разлил горючее вещество и поджег", – сообщили в пресс-службе СК порталу "Ufa1.ru".

По данным следователей, после поджога сработала пожарная сигнализация. Ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со 2-го этажа. В результате пожара никто не пострадал. На место происшествия выехал глава Башкирии Рустем Хамитов.

Как писали Dni.Ru, нападавший появился в школе с ножом. Он набросился на одноклассников и преподавателя Екатерину Першину, в результате чего пострадали три человека. Потом мальчик устроил пожар. 

Злоумышленник получил ножевое ранение в области шеи. С пострадавшими работают медики. Всех школьников вывели на улицу. Дети в панике столпились около горящего здания. 

Автор: Андрей Евлампиев18 апреля 2018, 09:05

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