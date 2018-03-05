Под Волгоградом грузчик похитил ребенка своих работодателей

В Волгоградской области найдена 11-летняя школьница, которая несколько дней числилась пропавшей. Следствие выяснило, что это было похищение.

Поисковые мероприятия по факту исчезновения под Волгоградом 11-летнего ребенка завершены – девочку нашли живой и невредимой в одном из жилых домов. Подозреваемый был задержан – им оказался грузчик, работавший в магазине родителей похищенной школьницы.

Ребенок был обнаружен оперативниками 5 марта по чистой случайности – в ходе поквартирного обхода одного из домов, расположенных в районе проживания пропавшей. Как сообщает следствие, когда полицейские позвонили в одну из дверей, им открыл подозрительный мужчина, который сразу попытался запереть квартиру, однако в этот момент сотрудники заметили девочку. "Она сказала полицейским, что, вероятно, они ищут именно ее", – сообщили в Следственном комитете.

По словам похищенной, 1 марта по пути в школу к ней подошел неизвестный, представившийся полицейским, и сказал, что ребенок задержан и должен пройти с ним, сообщает РИА Новости. После этого злоумышленник привел девочку в свою квартиру, где насильно удерживал в течение четырех дней. По данным следствия, насильственные действия к ребенку не применялись. Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Волгоградской области обратился к жителям региона с просьбой помочь в поиске 11-летней девочки. Ребенка в Камышине уже четверо суток безуспешно разыскивали сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии.