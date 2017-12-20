Похищение годовалой девочки попало на видео

Похищение годовалого ребенка попало на видео. По предварительной информации, ребенка украл ее собственный отец.

На попавших в Сеть кадрах видно, как напротив подъезда паркуется черный Mercedes. Из него выходят несколько человек и направляются к входной двери. Буквально через несколько минут они выбегают из подъезда, садятся в машину и уезжают.

Следом за ними на улице оказалась мать похищенной девочки. Женщина пытается догнать мужчин и остановить машину, но у нее ничего не получается. После того, как злоумышленники скрываются из виду, безутешная мать начинает босиком бегать по улице перед подъездом, а после садится в снег. К ней подходит мужчина, пытающийся успокоить женщину. По информации РЕН-ТВ, в столице объявлен план "Перехват".