Россияне спасли застрявшую в сугробе лошадь

В Коми в огромном сугробе застряла лошадь. Инцидент произошел на окраине Троицко-Печорска, пишет FlashNord.
Пожилая женщина повела животное на продажу – после смерти супруга ей было сложно управляться с кобылой. Однако по пути к покупателю лошадь застряла в снегу и не могла самостоятельно выбраться из плена.
На помощь пришли спасатели. Лошадь вытащили из снега и на санях перевезли через реку, где ее ждала машина нового хозяина.
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