В Якутии пролился золотой дождь

В аэропорту Якутска произошло загадочное событие: из-за неисправности самолета высыпалось более 20 килограммов драгоценностей. Представители администрации аэропорта опровергли информацию.

При взлете у грузового Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку люка, и на площадку посыпались слитки, напоминающие драгоценные металлы. На борту находилось около десяти тонн золота и платины. Экипаж решил развернуться и посадить самолет. В аэропорту и окрестностях найдены 172 бруска драгоценного металла по 20 килограммов.

Представители аэропорта Маган прокомментировали ситуацию. "Поступила информация, что к нам идет на посадку воздушное судно, у которого отсутствует левая створка грузового отсека. Соответственно, это воздушное судно мы приняли. Село без происшествий", – цитирует РЕН ТВ замгендиректора ФКП "Аэропорты Севера" по производству Константина Сергеева.

Он опроверг сведения о том, что из воздушного судна что-то выпало. "У нас ничего из него не сыпалось. Ни на полосе, ни на стоянке, ни на рулежке ничего нет", – заверил Сергеев.

Добавим, что неприятности при взлете совсем не редкость. В ростовском аэропорту Платов пассажиры "Победы" просидели в лайнере шесть часов, пережив восемь попыток взлететь. По имеющимся данным, несмотря на панику на борту, экипаж смеялся, а потом путешественникам вовсе предложили выйти.

Согласно нормативам, через несколько часов задержки рейса авиаперевозчик обязан предоставить напитки, затем – горячее питание, а спустя шесть часов – гостиницу. Однако "Победа" решила не утруждаться.