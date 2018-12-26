Школьник в Ижевске украл у подруги матери 300 тыс. рублей

Следователи в Ижевске задержали 14-летнего местного жителя за кражу 296 тысяч рублей с банковской карты знакомой его матери. Об этом сообщает ИА Удмуртия.
Подросток купил на эти деньги два самоката, вейп и мобильный телефон. Снять деньги он смог, так как ранее подруга матери сообщала ему пин-код, чтобы он сходил за продуктами.
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