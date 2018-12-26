В Волгограде налогового инспектора отправили в колонию за взятки

Суд в Волгограде приговорил бывшего главного инспектора отдела безопасности регионального Управления ФНС Олега Иванова к 1,5 годам колонии общего режима. Об этом сообщает портал novostivolgograda.ru.
Как установило следствие, налоговик получил 200 тысяч рублей, обещая местному предпринимателю избежать ответственности за нарушения перед ФНС. Однако своего обещания инспектор не исполнил.
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