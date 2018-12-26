Племянник убил тетю и двух ее дочерей в Ульяновске

В убийстве 48-летней жительницы Ульяновска и двух его дочерей заподозрили племянника погибшей. Об этом сообщает портал inkazan.ru со ссылкой на "Интерфакс".
Согласно информации источника агентства, мужчина приехал из Татарстана и зашел к родственникам в гости. Дочерям погибшей было 11 и 15 лет. В живых остался лишь 17-летний сын женщины, которого убийца не смог "добить".
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