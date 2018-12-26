В Тюменской области адвокаты создали ОПГ для отъема квартир

Следователи Тюменской области пресекли деятельность преступной группировки, в которую входили шесть человек, в том числе адвокаты. Об этом сообщает портал nashgorod.ru.
Всем задержанным инкриминируют 41 эпизод мошенничества и легализации преступных средств. Злоумышленники выявляли "бесхозные" квартиры, владельцы которых, к примеру, умерли, и оформляли их на себя.
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