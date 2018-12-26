В ДТП со школьным автобусом на Кубани пострадали малолетние дети

Двое детей трех и четырех лет пострадали в аварии со школьным автобусом, сообщает портал rostovgazeta.ru.
По данным издания, инцидент произошел в Апшеронском районе на заснеженной трассе. 27-летняя водитель Nissan не справилась с управление и въехала в автобус. В результате, двое детей, которых она перевозила, были госпитализированы.
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