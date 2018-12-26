Есть жертвы: в Башкирии сгорел частный дом

В Башкирии произошел пожар в частном деревянном домовладении. На место происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы.

На пепелище были обнаружены тела двоих погибших мужчин. По факту ЧП проводится дознание. Причины возгорания устанавливаются, передает ToDay News Ufa.