Под Екатеринбургом мужчина напал на инспектора ГИБДД с ножом

Житель поселка Буланаш в Свердловской области обвиняется в нападении на сотрудника ГИБДД. Мужчина пять раз ударил инспектора ножом, сообщает портал tagilcity.ru.
Инцидент произошел в феврале этого года. По версии следствия, нападавший был пьян, а причиной атаки стало желание защитить брата, которого задержал инспектор.
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