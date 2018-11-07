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Регионы

В Вологде поймали безработного развратника

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В Вологде было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летнего безработного местного жителя, подозреваемого в развращении школьниц, сообщает FlashNord. По версии следствия, на протяжении нескольких месяцев мужчина переписывался в Сети с девочками 12, 14 и 15 лет и пересылал им свои фотографии в обнаженном виде. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

7 ноября 2018, 11:16

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