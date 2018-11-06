Пьяница избил младенца и оставил умирать на улице

Жителя одной из деревень Башкирии признали виновным в убийстве четырехмесячного ребенка. Как установил суд, родители оставили троих малышей с бабушкой, уехав из деревни по делам, передает mkset.ru.
Пенсионерка позвала в гости приятеля и устроила застолье. Изрядно выпив гость стал злиться из-за плача четырехмесячного ребенка. Взбесившись мужчина взял младенца, вынес без верхней одежды на улицу, несколько раз ударил ногой и оставил умирать. Вскоре малыш скончался от черепно-мозговой травмы.
Девушка долго не могла решиться
Ушлая юмористка поняла, как заполучить все добро
Актриса ждет пятого ребенка
Откровенное интервью известной актрисы