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В Волгограде освободившийся зэк напал с пистолетом на прохожую

прочитано 219 раз

В Волгограде отбывший наказание за разбой напал на 54-летнюю женщину. Молодой человек, угрожая пистолетом, избил горожанку, после чего похитил у нее тысячу рублей, передает novostivolgograda.ru.

Вскоре преступника задержали. Им оказался 19-летний юноша, месяц назад освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбой.

6 ноября 2018, 19:50

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