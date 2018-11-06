Студентка украла у подруги шубу и заложила в ломбард

В Омске две студентки, проживающие вместе, обратились в полицию с заявлением о краже их шуб стоимостью 52 тысячи и 60 тысяч рублей. Девушки заподозрили в произошедшем владельца съемной квартиры, передает gorod55.ru.
Однако правоохранители вычислили, что воришка – одна из заявительниц. Студентка похитила шубу подруги и заложила в ломбард вместе со своей. За меховые изделия она получила по пять тысяч рублей.
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