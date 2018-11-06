Введен режим ЧС: в жилом доме произошел взрыв

Ранним утром 6 ноября в пятиэтажном многоквартирном доме в поселке Приамурский Еврейской автономной области произошел взрыв, за которым последовал пожар, сообщает сайт ТВ Центр. По предварительной информации, взорвался баллон с газом.

Сообщается о пяти пострадавших, один из них с серьезными ожогами находится в реанимации. Из здания эвакуированы 120 человек. В поселке введен режим чрезвычайной ситуации.

Взрывом повреждены перекрытия первого и второго этажей, разрушены восемь квартир. Дом отключили от всех коммуникаций. Специалисты разбирают завалы и с помощью комплекса "Струна" выясняют, можно ли жильцам возвращаться.